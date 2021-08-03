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Ege'de korkutan deprem | AFAD duyurdu

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Giriş: 03.08.2021 21:17
Güncelleme:03.08.2021 21:21
AFAD'ın aktardığına göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında gündüz saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Ege Denizi'nde korkutan deprem... AFAD yaşanan son depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20:40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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