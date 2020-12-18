Bu ilçenin taşı toprağı altın

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Kaban Mahallesi'nde Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor. 550-600 metreden alınan örnekler bölgede altın olabileceği umutlarını artırdı.

Olur ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Kaban Mahallesi Yatak bölgesinde altın madeni bulunduğuna dair bilgiler üzerine MTA Genel Müdürlüğü'nce bölgede sondaj çalışmalarına başlandı.

MTA'nın oluşturduğu arama sahasında Turkish Petroleum International Company (TPIC), yatak mevkisinde değişik noktalarda sondaj yaparak numuneler alıyor. 550-600 metre derinliğine inilerek alınan numuneler MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında inceniyor. Yapılan incelemeler sonucu bölgede altın madeni olabileceği ihtimali nedeniyle çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.

Kaban Mahallesi Muhtarı Kenan Özdemir, "Köyümüzde 5 yıldır MTA'nın başlatmış olduğu altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız. Ülke ekonomisine, bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Devletimize teşekkür ediyorum, bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaatlanacaktır" dedi.

TPIC'te görevli makina operatörü Yücel Öztürk, MTA bünyesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

MART AYINDA ŞANTİYE KURULACAK



Bu arada Olur'a bağlı Boğazören Köyü'nde altın madeni bulunduğu gerekçesiyle bölgede arama yapmak için bir şirkete 10 yıllık çalışma ruhsatı verildi. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler 1500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde etti. Firmanın 2021 mart ayında bölgeye şantiye kurarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.