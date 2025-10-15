Sonbaharla ormanlara gelen renk cümbüşü

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı orman yolu, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. Bu doğal güzellik dron ile havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN