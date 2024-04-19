19 Nisan 2024, Cuma
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Son siparişini jandarmaya teslim etti, 20 yıl sonra yakalandı
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 20 sene önce işlediği cinayet sonrası firar ederek izini kaybettiren ve yemek siparişi yapan bir işletmede kurye olarak çalıştığı öğrenilen firari zanlı, iki aylık çalışmanın ardından jandarmanın verdiği yemek siparişi sonrası yakalanarak ceza evine gönderildi.