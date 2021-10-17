Son Peygamber Hz. Muhammed’in doğum günü: Mevlid Kandili

Bu gece Mevlid Kandili. Mevlid Kandili’nin önemine değineceğiz. Mevlid Kandili'nin anlamı nedir? Mevlid Kandili nasıl ihya edilir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) doğduğu gece neler yaşandı? A Haber ekranlarında Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar anlattı.

Son Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Peygamber Efendimizin doğduğu gece bir çok mucize yaşandı.

Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar A Haber ekranlarına Mevlid Kandili ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Peygamberimizin asıl mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamberimize şöyle hitap eder:

Ey Peygamber biz seni uyarıcı, müjdeleyici olarak gönderdik ve aynı zamanda Allah'ın izniyle Allah'a davet eden biri olarak gönderdik. Ve aydınlatan kandil olarak gönderdik."

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) cahiliye devrinde şirkin, vahşetin, zulmün hat safhada olduğu bir dönemde dünyaya geldi Kur'an Kerim'de onun gelişiyle insanlığın kurtuluşla müjdelendiği belirtilir. O tüm zamanların rahmet tecellisi, güzel ahlak rehberidir.

Kayapınar açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hz. Peygamber her yönüyle bize örnektir. 'Sizin için Allah'ın Resul'ünde en güzel örneklik vardır.' diyor ayette. Hayatımızın her alanında bize örnek olmuştur."

Mevlid Kandili gecesi namazla, zikirle, Hz. Peygamber Efendimize salat-u selamla idrak edilirken Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in sünnetlerinin insanlığa mesajları üzerine bol bol düşünülmelidir.

Kayapınar, açıklamalarını "Önemli olan onun peşinden gitmek, yaptıklarını yapmak, onun getirdiği dini hayatımıza rehber etmektir. Önce onu tanıyacağız ve yaptıklarını hayatımıza uygulayacağız." sözleriyle tamamladı.