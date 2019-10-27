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27.10.2019

Son dakika: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Adana'da anne baba ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil otoyoldan alt geçide düştü. Kazada 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Ceyhan istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz (40), Derya (16) ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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