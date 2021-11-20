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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi.
KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
BEYİN DAMARINDA PIHTI ATTI
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ VAR
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? YEĞENİ AÇIKLADI
Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı. Amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.
YOĞUN BAKIMDA İDDİASI
Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.
İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.
"KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
MELTEM CUMBUL'DAN KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sanatçı Meltem Cumbul, Denizli'de hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumbul açıklamasında, "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı doktorlar tarafından müşahede altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kendisinin ve ailesinin ricasıdır" ifadelerine yer verdi.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.
5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.
Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.
Şarkıcı Soner Arıca Kadir İnanır'ın yeğenidir.
Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.
Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.
KADİR İNANIR'IN ÖDÜLLERİ:
1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu
KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI FİLMLER:
2012 - Elveda Katya
2008 - Son Cellat
2005 - Sinema Bir Mucizedir
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 - Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1987 - Yarınsız Adam
1987 - Yaralı Can
1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
1987 - Menekşeler Mavidir
1987 - Küçücüğüm
1987 - Katırcılar.
1987 - 72. Koğuş
1986 - Yarın Ağlayacağım
1986 - Sultanoğlu
Umut Sokağı
1986 - Suçumuz İnsan Olmak
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Sen Türkülerini Söyle
1986 - Hayat Köprüsü
1986 - Güneşe Köprü.
1986 - Dikenli Yol
1985 - Yılanın Öcü
1985 - Yaz Bitti
1985 - Seyyid
1985 - Ölüm Yolu.
1985 - Ateş Dağlı
1985 - Amansız Yol
1984 - Yabancı
1984 - İmparator.
1984 - Güneş Doğarken
1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 - Balayı
1983 - Kurban.
1983 - Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 - Tomruk
1982 - Elveda Dostum.
1982 - Aşkların En Güzeli
1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.
1981 - Ah Güzel İstanbul
1979 - İsyan.
1979 - İstanbul
1979 - Gazeteci
1979 - Fırat
1979 - Doktor
1978 - Hedef.
1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978 - Düzen
1978 - Derviş Bey
1977 - Tövbekar
1977 - Silah Arkadaşları
1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım
1977 - Fırtına
1977 - Dila Hanım
1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı
1976 - Deprem
1976 - Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 - Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 - Köprü
1975 - Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlara
1974 - Uyanık Kardeşler.
1974 - Sensiz Yaşanmaz
1974 - Sahipsizler
1974 - Korkusuzlar
1974 - Enayi
1974 - Ceza
1974 - Bir Yabancı
1974 - Askerin Dönüşü
1974 - Almanya'lı Yarim
1973 - Yaban
1973 - Ölüme Koşanlar.
1973 - Kambur
1973 - Hayat Bayram Olsa
1973 - Gazi Kadın
1973 - Ezo Gelin
1973 - Bitirimler Sosyetede
1973 - Bitirim Kardeşler
1973 - Arap Abdo
1973 - Anadolu Ekspresi
1972 - Vur.
1972 - Utanç
1972 - Paprika Gaddarın Aşkı
1972 - Leyla ile Mecnun
1972 - Kanlı Para
1972 - Dönüş
1972 - Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı
1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş Atlısı
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.
1970 - Ankara Ekspresi
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Fato.
1969 - Çılgınlar Cehennemi
1968 - Son Yedi Adım Sonra
KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI DİZİ FİLMLER
1995 - Savcı
1998 - Marziye
2001 - Derman Bey
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kırık Ayna
2004 - Bütün Çocuklarım
2006 - Azap Yolu
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Kuzey Rüzgarı
2008 - Kardelen
2008 - İpsiz Recep
2011 - İzmir Çetesi