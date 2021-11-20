Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak ambulansla Denizli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 72 yaşındaki İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesini yeğeni Levent İnanır açıkladı. Öte yandan bu üzücü haberin ardından sosyal medyada Kadir İnanır'ın rahatsızlığı nedir? Kadir İnanır kimdir? Hangi filmlerde oynadı? Hangi dizilerde yer aldı? Kadir İnanır nerelidir? gibi sorulara yanıt arandı. Tüm bu soruların yanıtları ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi.

KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

BEYİN DAMARINDA PIHTI ATTI

Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ VAR

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? YEĞENİ AÇIKLADI

Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı. Amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.

YOĞUN BAKIMDA İDDİASI

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

"KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR"



Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

MELTEM CUMBUL'DAN KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Sanatçı Meltem Cumbul, Denizli'de hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Cumbul açıklamasında, "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı doktorlar tarafından müşahede altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kendisinin ve ailesinin ricasıdır" ifadelerine yer verdi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.





1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.



Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.





Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.



Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.

Şarkıcı Soner Arıca Kadir İnanır'ın yeğenidir.



Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.



Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.



KADİR İNANIR'IN ÖDÜLLERİ:



1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu

1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu

1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI FİLMLER:



2012 - Elveda Katya

2008 - Son Cellat

2005 - Sinema Bir Mucizedir

2003 - Gönderilmemiş Mektuplar

2002 - Kumsaldaki İzler

2001 - Ünye de Fatsa Arası

2000 - Komser Şekspir.

1995 - Aşk Ölümden Soğuktur

1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.

1991 - Umut Hep Vardı

1991 - Aldatacağım.

1990 - Tatar Ramazan

1990 - Sayın Başkan

1990 - Eskici ve Oğulları

1990 - Darbe.

1989 - Med Cezir Manzaraları



1989 - Karılar Koğuşu.

1989 - Film Bitti

1989 - Acılar Paylaşılmaz

1988 - Hüzün Çemberi

1988 - Emanet

1988 - Bir Beyin Oğlu.

1988 - 7 Uyuyanlar

1987 - Yarınsız Adam

1987 - Yaralı Can

1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 - Menekşeler Mavidir

1987 - Küçücüğüm

1987 - Katırcılar.

1987 - 72. Koğuş

1986 - Yarın Ağlayacağım

1986 - Sultanoğlu

Umut Sokağı

1986 - Suçumuz İnsan Olmak

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Sen Türkülerini Söyle

1986 - Hayat Köprüsü

1986 - Güneşe Köprü.

1986 - Dikenli Yol

1985 - Yılanın Öcü

1985 - Yaz Bitti

1985 - Seyyid

1985 - Ölüm Yolu.

1985 - Ateş Dağlı

1985 - Amansız Yol

1984 - Yabancı

1984 - İmparator.

1984 - Güneş Doğarken

1984 - Bir Yudum Sevgi

1984 - Balayı

1983 - Kurban.

1983 - Bedel

1982 - Yürek Yarası

1982 - Tomruk

1982 - Elveda Dostum.

1982 - Aşkların En Güzeli

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.

1981 - Ah Güzel İstanbul

1979 - İsyan.

1979 - İstanbul

1979 - Gazeteci

1979 - Fırat

1979 - Doktor

1978 - Hedef.

1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

1978 - Düzen

1978 - Derviş Bey

1977 - Tövbekar

1977 - Silah Arkadaşları

1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım

1977 - Fırtına

1977 - Dila Hanım

1977 - Cevriyem.

1977 - Ana Ocağı

1976 - Taksi Şöförü

1976 - İki Kızgın Adam.

1976 - Devlerin Aşkı

1976 - Deprem

1976 - Delicesine

1976 - Can Pazarı

1976 - Bodrum Hakimi

1976 - Alev

1975 - Yatak Hikayemiz.

1975 - Pisi Pisi

1975 - Köprü

1975 - Baldız

1974 - Yazık Oldu Yarınlara

1974 - Uyanık Kardeşler.

1974 - Sensiz Yaşanmaz

1974 - Sahipsizler

1974 - Korkusuzlar

1974 - Enayi

1974 - Ceza

1974 - Bir Yabancı

1974 - Askerin Dönüşü

1974 - Almanya'lı Yarim

1973 - Yaban

1973 - Ölüme Koşanlar.

1973 - Kambur

1973 - Hayat Bayram Olsa

1973 - Gazi Kadın

1973 - Ezo Gelin

1973 - Bitirimler Sosyetede

1973 - Bitirim Kardeşler

1973 - Arap Abdo

1973 - Anadolu Ekspresi

1972 - Vur.

1972 - Utanç

1972 - Paprika Gaddarın Aşkı



1972 - Leyla ile Mecnun

1972 - Kanlı Para

1972 - Dönüş

1972 - Baskın

1972 - Asi Gençler

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Unutulan Kadın

1971 - Mualla.

1971 - Kerem ile Aslı

1971 - Kara Gün

1971 - Azrailin Beş Atlısı

1970 - Mechul Kadın

1970 - Kara Gözlüm

1970 - Dağların Kartalı.

1970 - Ankara Ekspresi

1969 - Yaralı Kalp

1969 - Fato.

1969 - Çılgınlar Cehennemi

1968 - Son Yedi Adım Sonra



KADİR İNANIR'IN OYNADIĞI DİZİ FİLMLER



1995 - Savcı

1998 - Marziye

2001 - Derman Bey

2002 - Kumsaldaki İzler

2002 - Kırık Ayna

2004 - Bütün Çocuklarım

2006 - Azap Yolu

2006 - İyi ki Varsın

2007 - Kuzey Rüzgarı

2008 - Kardelen

2008 - İpsiz Recep

2011 - İzmir Çetesi