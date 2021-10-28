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SON DAKİKA Yeni vaka sayısı düşüyor! 28 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 28.10.2021 21:02
Güncelleme:28.10.2021 21:03
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 651 oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 161 bin 935 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen." ifadesini kullandı.

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