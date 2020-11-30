Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede vakalarda 30 bin sınırı aşıldı. Ağır hasta sayısı ve can kayıplarının artışı bize ne anlatıyor? Alınan tedbirler etkisini ne zaman gösterecek? Kabine toplantısında yeni tedbirler alınacak mı? Sisli havalarda koronavirüse yakalanma riski artar mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı. Ünal, rakamların tedbirlere uyulmadığını gösterdiğini vurgulayarak, "Buna uzun süreli savaş diye bakmak lazım virüs saldıracak biz tedbirlerimiz alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede vakalarda 30 bin sınırı aşıldı. Ağır hasta sayısı ve can kayıplarının artışı bize ne anlatıyor? Alınan tedbirler etkisini ne zaman gösterecek? Kabine toplantısında yeni tedbirler alınacak mı? Sisli havalarda koronavirüse yakalanma riski artar mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı. Ünali rakamların tedbirlere uyulmadığını gösterdiğini vurgulayarak, "Buna uzun süreli savaş diye bakmak lazım virüs saldıracak biz tedbirlerimiz alacağız." ifadelerini kullandı.