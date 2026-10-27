Masonlar Derneğinde yönetim krizi mahkemelik oldu! 42 yıllık üye faaliyetlerinden men edildi

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğinde yaşanan yönetim krizi yargıya taşındı. Can Holding soruşturması kapsamında Ekim 2025'te tutuklanan ve Haziran 2026'da tahliye edilen Dernek Başkanı Remzi Sanver'in ardından olağanüstü genel kurul talep eden 42 yıllık üye Ali Rıza Aral, loca faaliyetlerinden men edildi. Karara karşı dava açan Aral, genel kurul talebi nedeniyle cezalandırıldığını ve savunma hakkının engellendiğini öne sürdü. İlk duruşma 6 Ocak 2027'de görülecek.