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Yozgat'ta tarlada korkutan görüntü: Tarladaki derin çatlakların nedeni ne?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yozgat'ta tarlada korkutan görüntü: Tarladaki derin çatlakların nedeni ne?

Yozgat'ta bir tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu. 20 dönümlük tarladaki derin yarıklar paniğe neden oldu.

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