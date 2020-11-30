TEDBİRLERE YETERİNCE UYULMUYOR

Rakamların verdiği mesaj çok net. Şu anda koronavirüs sayısı artıyor salgın bu ikinci fazda daha şiddetli daha yüksek rakamlarla geldi. Buradan çıkacak mesajlar tedbirlerin yeterince olmadığı tedbirlere uyumun, dikkatin az olduğu şeklinde. Virüsün kendinde bir değişiklik yok virüs aynı virüs açık bulduğu burundan ağızdan hemen bulaşmak üzere etrafta bekliyoruz. Bunun bulaşmasına mani olacak tek güç bizde bu gücü kullanıp kullanmamamıza göre ve rakam yüksek olduğuna göre demek ki yeterince tedbir almıyoruz.