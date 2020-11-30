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Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede vakalarda 30 bin sınırı aşıldı. Ağır hasta sayısı ve can kayıplarının artışı bize ne anlatıyor? Alınan tedbirler etkisini ne zaman gösterecek? Kabine toplantısında yeni tedbirler alınacak mı? koronavirüse yakalanma riski artar mı? Prof. Dr. A Haber'de yanıtladı. Ünal, rakamların tedbirlere uyulmadığını gösterdiğini vurgulayarak, "Buna uzun süreli savaş diye bakmak lazım virüs saldıracak biz tedbirlerimiz alacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

Koronavirüsle mücadelede vakalarda 30 bin sınırı aşıldı. Ağır hasta sayısı ve can kayıplarının artışı bize ne anlatıyor? Alınan tedbirler etkisini ne zaman gösterecek? Kabine toplantısında yeni tedbirler alınacak mı? Sisli havalarda koronavirüse yakalanma riski artar mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı.

İşte o açıklamalar satır başları;

Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

TEDBİRLERE YETERİNCE UYULMUYOR

Rakamların verdiği mesaj çok net. Şu anda koronavirüs sayısı artıyor salgın bu ikinci fazda daha şiddetli daha yüksek rakamlarla geldi. Buradan çıkacak mesajlar tedbirlerin yeterince olmadığı tedbirlere uyumun, dikkatin az olduğu şeklinde. Virüsün kendinde bir değişiklik yok virüs aynı virüs açık bulduğu burundan ağızdan hemen bulaşmak üzere etrafta bekliyoruz. Bunun bulaşmasına mani olacak tek güç bizde bu gücü kullanıp kullanmamamıza göre ve rakam yüksek olduğuna göre demek ki yeterince tedbir almıyoruz.

Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞ

Bugün aldığımız tedbirlerin sonucunu görmemiz en aşağı 7 gün. Bizde 5 günü tamamladı bugünlerde konuşuyor olmamız lazım yeni tedbirlere gidilip gidilmeyeceği. Bunlar rastgele alınan tedbirler değil günlük vaka sayısına göre hangi tedbirler ne zaman alınacak diye çalışmalar var. Vatandaş olarak görevimiz bu tedbirlere uyma. Buna bir uzun süreli savaş diye bakmak lazım virüs saldıracak biz tedbirlerimiz alacağız.

Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

SİSLİ HAVADA BULAŞ RİSKİ ARTAR MI?

Bununla ilgili pek çok çalışma var. Virüs aslında kuru ve soğuk havaları seviyor. Kışın artmasının nedenlerinden bir bu. Hafif orta yükseklikte nem kirli havayla birlikteyse maalesef artırabilir.

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Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haber'de yanıtladı

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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