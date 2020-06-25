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Son dakika: Van'da yaşanan depremi A Haber canlı yayınında anlattı: Ev yıkılacak zannettik |Video
Son dakika haberi; Merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, son yaşanan depremde can kaybı yaşanmadığı açıkladı. Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını A Haber canlı yayında anlattı. Bir vatandaş deprem anında evde olduklarını ve kahvaltıda olduklarını evlerinin yıkılacağını hissetiğini söyledi.
Son dakika haberi; Merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, son yaşanan depremde can kaybı yaşanmadığı açıkladı.
Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını A Haber canlı yayında anlattı.
"EV YIKILACAK ZANNETTİK"
Bir vatandaş deprem anında evde olduklarını ve kahvaltıda olduklarını evlerinin yıkılacağını hissetiğini söyledi.