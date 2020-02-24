Van’da hissedilen depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yaşanan depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat’ın feryadı yürekleri dağladı. Bir süre mezarlara sarılarak ağıtlar yakan Furat, daha sonra yakınları tarafından mezarlıktan çıkarıldı.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde eşi Reis Furat ile çocukları Hasret, Fatma, Muhammed ve Defne'yi kaybeden Nebahat Furat, mezarlık ziyaretinde bulundu.

YÜREKLERİ DAĞLADI

Eşi ve çocuklarının mezarlarını tek tek gezen Nebahat Furat, gözyaşlarına hakim olamadı. Furat'ın feryadı mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların yüreklerini dağladı.

AĞITLAR YAKTI

Bir süre mezarlara sarılarak ağıtlar yakan Furat, daha sonra yakınları tarafından mezarlıktan çıkarıldı.