Son dakika: Van Gölü'nde 60 cansız beden çıkarıldı

Son dakika haberi; Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonrası aramalar sürüyor. Arama çalışmalarının sonucunda bugün de 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte toplamda 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60'a yükseldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.