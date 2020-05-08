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Son dakika: Vali canlı yayında anlattı! O ilimizde 9 gündür yeni korona virüs vakası görülmedi |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; Türkiye'nin yeni tip korona virüs ile mücadelesi sürüyor. Sivas ilimizde 9 gündür yeni korona virüs vakası görülmedi. Virüsle mücadelede hangi önlemler alınıyor? Karantina uygulaması ve filyasyon çalışmaları Sivas'ta nasıl uygulanıyor? Sivas Valisi Salih Ayhan A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi; Türkiye'nin yeni tip korona virüs ile mücadelesi sürüyor. Sivas ilimizde 9 gündür yeni korona virüs vakası görülmedi. Virüsle mücadelede hangi önlemler alınıyor? Karantina uygulaması ve filyasyon çalışmaları Sivas'ta nasıl uygulanıyor?

Sivas Valisi Salih Ayhan A Haber canlı yayınında bu süreci anlattı:

İl merkezimizde son 9 gündür yeni vaka yok. Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren özel önlemler aldık, iyi bir şekilde koordine oldu. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın talimatlarını titizlikle uygulamak işin sırrı...

Maske kullanımında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Kapı kapı vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Valilik ve belediyeler olarak maske temin edip vatandaşlarımıza ulaştırdık. 25 köyde karantina uyguladık. Bu köylerde 100'e yakın vakamız vardı. Filyasyon çalışmasında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz bizim oranımız 5.6 iken Türkiye ortalaması 4.6... Şehrin giriş-çıkışlarını kontrol ederek süreci koordineli bir şekilde yönettik.

Sivas Anadolu'nun kalpgahıdır. Devletçi bir tarafı vardır. Devletimizin uyarı ve ikazlarını çok içselleştiren bir vatandaşa da sahip olduğu için bu işin sırrı da biraz da vatandaşımızın duyarlılığıdır.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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