Vaka sayısı 20 binin altında gerildi! Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs koronavirüs tablosunu açıklandı

Son dakika! Günlük yeni vaka sayısı 20 binin altına geriledi. Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 8 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 8 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA...

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 20 binin altına düştü. 8 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2178'i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.



İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

BUGÜN 28 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.