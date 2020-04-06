Son dakika! Uzman isim A Haber canlı yayınında güzel haberleri peş peşe verdi: İyiye doğru gidiyoruz, 1-2 gün içerisinde... |Video

Son dakika haberi; A Haber canlı yayınına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman, Türkiye’de 1-2 gün içerisinde günlük test yapılan kişi sayısının 30 bin rakamına yükseleceğini söyledi. Satman “6 tane merkezimiz destek vermeye başladı. Oralarda çalışma üzere 200 personele daha eğitim verildi. Önümüzdeki hafta İstanbul’da 4 merkezinde birlikte katılmasıyla toplamda 10 merkezde daha test yapılmaya başlanacak. Daha çok test, daha çok hasta tespit etmek demek bu ilk planda bizim moralimizi bozabilir. Sonuç olarak bu testlerin Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesi üzerine daha çok test yapılıp kontrol sağlanması kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı. Öte yandan Satman, “Bu hastalığın ikiye katlanma hızına bakmak gerekiyor. Bu günlerde vaka sayısının süresi 5 güne kadar uzadı. Bu dünyaya kıyasla gayet iyi bir rakam… İyiye doğru gidiyoruz." dedi.

Türkiye'de test sayısının artması ne anlama geliyor? Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi nasıl ilerliyor? Günlük Türkiye'de kaç koronavirüs testi yapılmakta? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi nasıl gidiyor son durum ne? 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta illere giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin ne gibi faydaları olacak? Yeni bir dalga olur mu? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

"DÜNYAYA KIYASLA İYİYE GİDİYORUZ"

Satman, bazı illerde alınan karantina kararları 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırına giriş çıkışların kısıtlanması, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkış yasağı gibi son alınan tedbirlerin ne zaman sonuç verebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu önlemlerin sonuç vereceğini söyleyen Satman, "Bu hastalığın ikiye katlanma hızına bakmak gerekiyor. Bu günlerde vaka sayısının süresi 5 güne kadar uzadı. Bu dünyaya kıyasla gayet iyi bir rakam… İyiye doğru gidiyoruz. Bununla paralel olarak biraz daha geriden gelmek şartıyla can kaybının ikiye katlanma hızı uzuyor o da 4 güne yaklaşmış durumda… Tabi tüm bunlar olay işte pik (en üst seviye) seviyeye geldi. Bundan sonra yapılacaklar daha gevşetilir şeklinde anlaşılmasın lütfen, daha çok alınacak yolumuz var. İyiye doğru gidiyoruz yavaş yavaş tepe noktasına doğru ulaşıyoruz. Ondan sonrada tedbirler sayesinde biraz sabitlenecek vaka sayılarımızın artışları ondan sonra da azalmaya başlayacak" dedi.

YENİ BİR DALGA UYARISI!

"Vaka sayılarının iyiye gitmesi demek her şey bitti anlamına gelmez. Kesinlikle aynı tedbirlere uymalıyız ki yeni bir dalga gelmesin!" diyen Satman uyardı. "Zaman içerisinde vaka sayılarımız artacak. Mühim olan vaka sayılarımızın artarken sağlık sistemini tehdit edecek hale gelmemesini hedefliyoruz." dedi.