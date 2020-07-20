Son dakika: Üniversite öğrencisi kayıp Pınar bulundu mu?

Son dakika haberi; Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da kayboldu. Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp genç kızı arıyor, en son AVM'de görülen Pınar'ı arama çalışmaları Muğla merkezde yoğunlaştı. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Kayıp Pınar'a ne oldu? A Haber muhabiri Vural Efecik son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da kayboldu. Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp genç kızı arıyor, en son AVM'de görülen Pınar'ı arama çalışmaları Muğla merkezde yoğunlaştı. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Kayıp Pınar'a ne oldu? A Haber muhabiri Vural Efecik son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

ÜNİVERSİTELİ PINAR'A NE OLDU? KAYIP KIZ BULUNDU MU?

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den dört gündür haber alınamıyor.

Pınar Gültekin'in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin'in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin'in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Kayıp kızı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.