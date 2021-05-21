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Ulaşıma sel engeli | Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu kapandı

İHA
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Giriş: 21.05.2021 20:06
Güncelleme:21.05.2021 20:15
Bursa'da aralıksız yağan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde caddeler göle dönerken çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Bursa, Bandırma ve Çanakkale yolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve sıcak bölgeden ilk görüntüler haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Karacabey ilçesinde taşan Karadere ve Yeşil dere barajını aşan sular Çanakkale - Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerini kapladı. Taşan dereler önüne kattığı her şeyi götürürken vatandaşlar evlerine sığınmak zorunda kaldı.

Karacabey'de tarlada çalışan mevsimlik işçiler şiddetli yağmur ve sel sebebiyle mahsur kalınca canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Ağaçlarda mahsur kalan işçileri Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bizzat olay yerine giderek iş makinalarıyla mevsimlik işçileri kurtarıp kapalı spor salonuna tahliyelerini sağladı.

Bandırma ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan D-200 karayolu da taşan sel suları sebebiyle kapandı. Bursa ve Karacabey istikametinden gelen araçlar Çanakkale istikametine doğru kilometrelerce kuyruk oldu. Yol bir yandan iş makineleriyle açılmaya çalışırken araçlar Bandırma istikametinden ters istikamete doğru ilerletilmeye başlandı.

Taşan dereler ve sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi.

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