Son dakika: Tuzla'da gemi karaya oturdu

Son dakika haberi... Tuzla demir sahasında Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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