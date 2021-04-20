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Son dakika: Tuzla'da gemi karaya oturdu

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Giriş: 20.04.2021 08:18
Güncelleme:20.04.2021 08:22
Son dakika haberi... Tuzla demir sahasında Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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