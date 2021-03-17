Son dakika: Türkiye'yi sarsan katliam! Aile faciasının arkasında Bitcoin mi var?

Mustafa Gider, Antalya'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti. Aile faciası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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