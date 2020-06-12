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Son dakika: Türkiye'nin komşularında koronavirüsle mücadele ne durumda? |Video
Son dakika haberi... Komşularımızın koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi ne durumda? Hangi gelişmeler yaşanıyor? Gelinen son durum ne? İşte harita üzerinde detaylar A Haber canlı yayınında...
Son dakika haberi... Komşularımızın koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi ne durumda? Hangi gelişmeler yaşanıyor? Gelinen son durum ne? İşte harita üzerinde detaylar A Haber canlı yayınında...
*Yunanistan'da turizm hazırlığı sürecinde sayılarda dalgalanma yaşanıyor.
*Bulgaristan'da Haziran sonuna kadar acil durum ilan edilmiş durumda.
*Ermenistan'da başbakan enfekte olduğu bilgisi var.
*İran'da ikinci dalga tehdidi var.
*Irak'ta 10 Haziran'da 34 ölümle en yüksek rakam kayda geçti.
*Suriye'de ise veriler tartışmalı.