Son dakika: Türkiye'nin komşularında koronavirüsle mücadele ne durumda? |Video

Son dakika haberi... Komşularımızın koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi ne durumda? Hangi gelişmeler yaşanıyor? Gelinen son durum ne? İşte harita üzerinde detaylar A Haber canlı yayınında...

Son dakika haberi... Komşularımızın koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi ne durumda? Hangi gelişmeler yaşanıyor? Gelinen son durum ne? İşte harita üzerinde detaylar A Haber canlı yayınında...

*Yunanistan'da turizm hazırlığı sürecinde sayılarda dalgalanma yaşanıyor.

*Bulgaristan'da Haziran sonuna kadar acil durum ilan edilmiş durumda.

*Ermenistan'da başbakan enfekte olduğu bilgisi var.

*İran'da ikinci dalga tehdidi var.

*Irak'ta 10 Haziran'da 34 ölümle en yüksek rakam kayda geçti.

*Suriye'de ise veriler tartışmalı.