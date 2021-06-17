Türkiye'de uygulanan aşı dozu 40 milyona yaklaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günde 1 milyon doz aşı uygulaması son 3 gündür üst üste katlanarak geçildi. 17 Haziran 2021 saat: 19.49 itibariyle ülkemizde uygulanan toplam aşı dozu miktarı 38 milyon 650 bini aşarak 40 milyon sınırına yaklaştı. Peki, bugün itibariyle kaç kişiye 1.doz ve 2 doz aşı uyguladı? İşte detaylar...

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