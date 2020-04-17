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17.04.2020

Son dakika: Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Canlı yayında açıkladı |Video

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ne zaman yanıt verecek? İş yerleri ne zaman açılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında eğer alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması takdirde Ramazan ayının sonlarına doğru dükkanların açılacağını ve turizm sezonunun başlayacağını söyledi. İşte Erdem'in çarpıcı açıklamaları...

Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda berberler, kahveler ve spor salonları gibi bazı yerler kapatıldı. Kapatılan mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak? Merak edilen tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

RAMAZAN AYININ SONUNDA...

Erdem, eğer alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması takdirde Ramazan ayının sonlarına doğru dükkanların açılacağını ve turizm sezonunun başlayacağını söyledi.

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