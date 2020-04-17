- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Son dakika: Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Canlı yayında açıkladı |Video
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda berberler, kahveler ve spor salonları gibi bazı yerler kapatıldı. Kapatılan mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak? Merak edilen tüm bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıt verdi.
RAMAZAN AYININ SONUNDA...
Erdem, eğer alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması takdirde Ramazan ayının sonlarına doğru dükkanların açılacağını ve turizm sezonunun başlayacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.