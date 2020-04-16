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Son dakika: Trabzon’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp yol ortasında kolbastı oynadılar | Video
Trabzon’da yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, yol ortasında önce meşale yaktı, sonra kolbastı oynadı. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise “Bravo” diyerek eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.
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