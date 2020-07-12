12 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2020 12:38
Güncelleme:12.07.2020 12:54
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Şenkaya'da 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığı ve çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

Terör örgütünde çözülme devam ediyor!
Terör örgütünde çözülme devam ediyor!
Belediyeden ilginç yöntem!
Belediyeden ilginç yöntem!
Arkadaşı dakikalarca kalp masajı yaptı
Arkadaşı dakikalarca kalp masajı yaptı
Ünlü aktör koronavirüse yakalandı
Ünlü aktör koronavirüse yakalandı
Bir aile daha evladına kavuştu!
Bir aile daha evladına kavuştu!
Göğsünde iman elinde bayrak vardı
Göğsünde iman elinde bayrak vardı
Ayasofya kılıç hakkıdır Fatih Sultan Mehmet'in bedduası vardır
"Ayasofya kılıç hakkıdır Fatih Sultan Mehmet'in bedduası vardır"
Emekli hakimden şoke eden hareket!
Emekli hakimden şoke eden hareket!
Fenomen şarkıcının feci sonu!
Fenomen şarkıcının feci sonu!
İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı
Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti
Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti
Yangın paniği salgını unutturdu!
Yangın paniği salgını unutturdu!
Daha Fazla Video Göster