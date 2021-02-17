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Son dakika: TEM'de zincirleme kaza
Son dakika haberi... TEM otoyol Ankara istikameti Hereke mevkiinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 8 araç birbirine girdi İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Son dakika haberi... TEM otoyol Ankara istikameti Hereke mevkiinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 8 araç birbirine girdi İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.