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TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı! Olay yerinden sıcak görüntüler

İHA
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Giriş: 29.05.2021 18:04
Güncelleme:29.05.2021 18:11
Son dakika yaşam haberleri... TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza bölgesinden sıcak görüntüler. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1'i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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