Son dakika: Tayvan'da ilaç fabrikası alev alev yandı! 3 gün sürdü

Son dakika haberi... Tayvan'da bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi. Kimyasal sızıntının da etkisiyle yangın 3 gün sonra söndürülebildi. Patlamanın sebebi ise halen araştırılıyor.

Gökyüzü griye büründü. Alevler metrelerce yükseldi. Yangın günler sonra söndürülebildi.

Tayvan'ın Tao-Yuan kentinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Dumanlar kilometrelerce öteden gözüktü. İtfaiye alarma geçti. Ancak yangını söndürmek kolay olmadı. Ardı ardına yaşanan patlamalarda bir kişi hayatını kaybetti.

Kimyasal sızıntının da etkisiyle yangın 3 gün sürdü.

Patlamanın sebebi ise halen araştırılıyor.