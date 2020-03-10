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10.03.2020

‘Tampon’ bölgenin al yanaklı masum melekleri

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.

Edirne'ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürerken, 'umut' yolculuğunun masum melekleri, her şeye rağmen çocukluklarını yaşamaya çalışıyor.

ANNELERİNİN YOLUNU TUTUYORLAR

Bir yanda biber gazları bir yanda silah sesleri arasında, hiçbir şeyden habersiz çeşitli oyunlarla oradan oraya koşturan çocuklar, acıktıklarında ise yine her zaman olduğu gibi annelerinin yolunu tutuyor.

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