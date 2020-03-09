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Son dakika: Almanya'dan flaş 'mülteci' kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ALMANYA'DAN FLAŞ 'MÜLTECİ' KARARI

Son dakika haberi... Alman hükümeti gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda; mülteci sorunu ile mücadele amacıyla, Yunan adalarındaki reşit olmayan sığınmacı çocukları, 'ya getirme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre; Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili 'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

Anlaşma belgesine göre aynı zamanda Almanya'nın merkez sol koalisyonu 2024 yılına kadar kamu harcamalarını 12.4 milyar euro artırmayı ve şirketlerin koronavirüsten daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması kararını aldı.

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