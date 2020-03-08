Türk bayrağını yırtan alçak sınırda mülteci avına çıktı!
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından mülteci avına başlayan Yunan güçleri, gözünü kırpmadan 2 kişiyi öldürdü onlarca mülteciyi de yaraladı. Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Yannis Lagos, sınıra giderek göçmenlerin gördüğü zulme bir yenisi daha eklemek için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak büyük bir kışkırtmaya imza atan aşırı sağcı AP Milletvekili Yannis Lagos, Meriç nehri kıyısına gelerek "mülteci avına" çıktı. "Sınır güvenliği" için geceyi Meriç kenarında geçiren Lagos, silahlı milis gruplar ve sivil halkla fotoğraf çektirdi, bunları da partisinin internet sayfasında yayınladı.
TESLİM ALMAK İÇİN BÖLGEDE
İnternet sitesinde verdiği bilgiye göre gece 12:40'da bölgeye gelen Yannis Lagos, milislerle devriye gezerek "yasadışı binlerce cihatçının" Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede bulunduğunu kaydetti.
ONLAR GERÇEK YUNAN
Yeni Şafak'ın haberine göre Lagos bir radyoya verdiği demeçte ise "milisler arasında kararlı ve eşi benzeri olmayan bir atmosferin olduğunu" belirterek tüm Yunanlıları sınırda devriye gezmeye davet etti. Sınırdaki Yunan polisine destek çağrısı yapan Lagos, mülteci avlayan milislerin karakterini "gerçek Yunan" olarak tanımladı. Atina basınınca yayınlanan bir videoda ise kamuflajlı ve silahlı Yunan askerlerinin "vatanlarını korumak için sınırdaki mücadeleye gitmeden önce papazlar tarafından silahlarının kutsandığı" görüldü. Dini seremoni görüntülerinde papazlar dua ederken, sınıra gitmeye hazırlanan askerler ise ıstavroz çıkarıyor.
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