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10.03.2020

Almanya mülteci çocukları neden istiyor? AK Partili Serap Yaşar A Haber’de anlattı

Berlin yönetimi vermiş olduğu karar ile 1500 mülteci çocuğu ülkelerine kabul edeceklerini açıkladı. Almanya’nın bu kararı almasının arkasındaki esas sebebi ve sonuçlarını AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar A Haber’de değerlendirdi. Yaşar, Almanya’nın bu kararı almasının suç teşkil ettiğini belirterek bir an önce bu karardan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar şu notları kaydetti:

"ALMANYA'DA 9 BİN ÇOCUĞUN KAYIP OLDUĞU RAPOR EDİLDİ"

"Çocuklar için yapacağımız şeyler merhametimize kalmış durumlar değildir. Onların bunu talep etme hakları, devletlerinde bu yükümlülüğü yerine getirme mecburiyetleri vardır. Yerine getirmedikleri takdirde suç işleyeceklerdir. Çocukların başına gelebilecek ihtimal ve senaryolar oldukça kötüdür. Alman polis örgütü Almanya nezdinde 2015- 2016 yıllarında 9 bin çocuğun kaybolduğunu rapor ediyor.

"ÇOCUKLARIN BAŞINA GELEBİLECEKLERLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLAMIYORUZ"

Dolayısıyla Almanya'nın bu konuda iyi bir karnesi yoktur. İnsan ve çocuk haklarına duyarlı her bireyin ve devletin bu konuya taraf olmasını bekliyorum. Şu anda Yunanistan'da da etkin bir kayıt sistemi uygulandığını düşünmüyorum. Çocukların başına gelebileceklerle ilgili bilgi sahibi olamıyoruz ve ihtimaller daha korkunç hale geliyor. Dolayısıyla bunu yapamazlar ve yapmamalıdırlar. Uluslararası topluluğun da buna tepki göstermesi gerekir."

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye kararını açıkladı SON DAKİKA: ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI
Son dakika: Almanyadan flaş mülteci kararı SON DAKİKA: ALMANYA'DAN FLAŞ 'MÜLTECİ' KARARI

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