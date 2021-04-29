Son dakika: Tam kapanma göçü! Otogarlar ve yollarda son durum ne? Bolu Dağı tüneli açıldı mı? Canlı yayında aktardılar

Son dakika haberi… 17 günlük tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kısıtlama öncesi otogarlar doldu, şehirlerarası yollar kilitlendi. Bolu Dağı mevkisinde tünel girişi bir süre kapatıldı. Feribot iskelelerinde de pandemi göçü yoğunluğu yaşanıyor. Ek feribot seferleri konuldu. Vatandaşlar turizm bölgelerine akın etti. Seyahat izin belgesi almak isteyenler ise kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki bu bölgelerde son durum ne? A Haber ekipleri bölgeden tek tek aktardı.

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