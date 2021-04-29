29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Tam kapanma göçü! Otogarlar ve yollarda son durum ne? Bolu Dağı tüneli açıldı mı? Canlı yayında aktardılar

Son dakika: Tam kapanma göçü! Otogarlar ve yollarda son durum ne? Bolu Dağı tüneli açıldı mı? Canlı yayında aktardılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 13:24
Güncelleme:29.04.2021 13:37
Son dakika haberi… 17 günlük tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kısıtlama öncesi otogarlar doldu, şehirlerarası yollar kilitlendi. Bolu Dağı mevkisinde tünel girişi bir süre kapatıldı. Feribot iskelelerinde de pandemi göçü yoğunluğu yaşanıyor. Ek feribot seferleri konuldu. Vatandaşlar turizm bölgelerine akın etti. Seyahat izin belgesi almak isteyenler ise kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki bu bölgelerde son durum ne? A Haber ekipleri bölgeden tek tek aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahada korkunç anlar! Dev timsah...
Sahada korkunç anlar! Dev timsah...
'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu! Antalyalılar akın etti
'Tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu! Antalyalılar akın etti
Araba isteyen arkadaşları canından bezdirdi
Araba isteyen arkadaşları canından bezdirdi
Tam kapanma göçü!
Tam kapanma göçü!
Nerede o eski Ramazanlar?
Nerede o eski Ramazanlar?
Türkiye olimpiyatlara hazırlanıyor
Türkiye olimpiyatlara hazırlanıyor
Çiftçiler tam kapanmada muaf mı?
Çiftçiler tam kapanmada muaf mı?
Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi!
Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi!
Sahte kimlikle yaşıyordu! Ölüm odasında geldi
Sahte kimlikle yaşıyordu! Ölüm odasında geldi
İzin belgesi yoğunluğu
İzin belgesi yoğunluğu
O doktor konuştu: Bırakamazdım...
O doktor konuştu: Bırakamazdım...
300 milyonluk vurgun!
300 milyonluk vurgun!
Daha Fazla Video Göster