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Son dakika | Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı! Bağışıklık şartı arayacaklar

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 10:37
Suudi Arabistan Ramazan ayı öncesinde, umreye gelebilecekler için yeni kategoriler belirledi. Buna göre koronavirüse karşı bağışıklık kazananlar umre yapabilecek.

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Suudi Arabistan'daki kutsal topraklar uzun zamandır koronavirüs sessizliğine gömüldü. Dünya genelinde aşı uygulamasında ilerleme sürerken Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren yeni uygulamalarla normalleşme adımları atacak.

ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ
Buna göre umre için ülkeye alınacaklar için 3 kategori belirlendi. Bu kategorilerin 3'ü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olma şartı içeriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceği belirtildi.

Bu kişilere umre yapma hakkının yanı sıra Mekke'deki Ulu Cami'de namaz kılma ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'ye girme hakkı da tanınacak.

İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK
Bağışıklık şartının yanında, ziyaret için izin verilecek kişiler için de bazı yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kişilerin iftar yapmak için yanlarında sadece hurma ve su getirmelerine izin verilecek ve ziyaretçilere ferdi yemek dağıtımı yapılarak toplu olarak iftar yapılmasının önüne geçilecek. Bunların yanında tavaf ve namaz için alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilerek bulaşın önüne geçilmeye çalışılacak.

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