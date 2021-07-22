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Son zamanların en yüksek vaka sayısı! Sağlık Bakanı Koca 22 Temmuz koronvirüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 22.07.2021 23:45
Güncelleme:22.07.2021 23:45
Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştığımızı belirten Bakan Koca, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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