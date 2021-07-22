Son zamanların en yüksek vaka sayısı! Sağlık Bakanı Koca 22 Temmuz koronvirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 22 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştığımızı belirten Bakan Koca, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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