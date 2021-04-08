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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Soğuk İstanbul'a geri döndü! Sıcaklık 10 derece birden düştü! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Son dakika: Soğuk İstanbul'a geri döndü! Sıcaklık 10 derece birden düştü! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı | Bugün hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 08.04.2021 09:24
Güncelleme:08.04.2021 09:32
Son dakika haberi... Sıcaklıklar düşüyor! 9 il için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji uzmanları bugün için İstanbul'a dikkat çekmişti. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Peki bugün hava nasıl olacak? Son durum ne? Havanın notlarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Üsküdar'dan aktardı.

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