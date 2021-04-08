Son dakika haberi... Sıcaklıklar düşüyor! 9 il için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji uzmanları bugün için İstanbul'a dikkat çekmişti. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Peki bugün hava nasıl olacak? Son durum ne? Havanın notlarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Üsküdar'dan aktardı.

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