Son dakika: Soğuk hava dalgası yolda! İstanbul için dolu uyarısı | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberi... Son günlerde havalar ısındı. Ancak bu geceden itibaren soğuk hava dalgası bekleniyor. Havanın ani düşmesiyle dolu yağışı bekleniyor. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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