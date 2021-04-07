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Son dakika: Soğuk hava dalgası yolda! İstanbul için dolu uyarısı | Bugün hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 07.04.2021 08:51
Güncelleme:07.04.2021 08:59
Son dakika haberi... Son günlerde havalar ısındı. Ancak bu geceden itibaren soğuk hava dalgası bekleniyor. Havanın ani düşmesiyle dolu yağışı bekleniyor. Peki hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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