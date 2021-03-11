- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Şırnak'ta çocukların zorlu okul yolculuğu
Son dakika haberi... Batman'daki kazada 2 öğrencinin ölmesi Doğu'da eğitim mücadelesini gündeme getirdi. Öğrenciler zorlu koşullarda nasıl okula gidiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik bir öğrenci servisinden aktardı.
Son dakika haberi... Batman'daki kazada 2 öğrencinin ölmesi Doğu'da eğitim mücadelesini gündeme getirdi. Öğrenciler zorlu koşullarda nasıl okula gidiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik bir öğrenci servisinden aktardı.