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Şehit piyade uzman çavuşun naaşı Kırıkkale'ye getirildi

İHA
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Giriş: 09.12.2021 20:07
Güncelleme:09.12.2021 20:07
Son dakika haberi... Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan Emre Ceylan'ın (28) naaşı memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cüce'nin de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın naşşı, kent merkezindeki Nur Camii'nde Cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

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