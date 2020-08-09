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Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 09.08.2020 07:26
Güncelleme:09.08.2020 07:44
Son dakika... İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olduğu öğrenildi.

İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.

İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin de olduğu öğrenildi.

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