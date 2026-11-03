Everest'te helikopter faciası! 4 bin 200 metrede iki helikopter çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Nepal'in Everest bölgesinde, deniz seviyesinden 4 bin 200 metre yükseklikteki piste iniş yapmaya hazırlanan iki helikopter çarpıştı. Pervanelerinin birbirine temas etmesi sonucu yere düşen helikopterlerin kuyruk ve pervane kısımları parçalandı. Kazada Hindistan vatandaşı bir turist hayatını kaybederken, Yeni Zelandalı bir yolcu ile Nepalli pilot yaralandı. Yaralı yolcu, tedavi için başkent Katmandu'ya sevk edildi. Kaza sırasında bölgede bulunan turistler ve görevliler büyük panik yaşadı.