Müge Anlı ile Tatlı Sert | Elife Doğrul'un kuşkularla dolu akıbeti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yıllardır akıbeti bilinmeyen Elife Doğrul'un şüpheli kaybı yeniden gündeme geldi. Elife'nin öldürüldüğü iddiaları üzerine Musacalı kardeşler canlı yayında birbirlerini suçlarken, cinayete ilişkin çarpıcı ifadeler ortaya atıldı. Aydın'ın Söke ilçesinde Elife'nin gömüldüğü öne sürülen bölgede yapılan incelemelerde, yıllar önce gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ait görüntüler de yeniden değerlendirildi. Cesedin gömüldüğü iddia edilen yerle geçmişte arama yapılan nokta arasındaki farklılıklar tartışılırken, Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.