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Şanlıurfa'da yakalandılar! 1'i istihbarat sorumlusu 6 terörist operasyonlar ele geçirildi

İHA
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Giriş: 21.08.2021 19:00
Güncelleme:21.08.2021 19:03
Son dakika haberi: Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye’de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Haliliye ve Harran ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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