Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.