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Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

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Giriş: 29.01.2021 17:27
Güncelleme:29.01.2021 17:35
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.

Son dakika: Şanlıurfada tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA TİLKİ KURTARMA OPERASYONU! KÖYLÜLER SEFERBER OLDU
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