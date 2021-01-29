Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.
YAŞAM İHA
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çukurdoruç Mahallesinde yaşandı.
Devlet Su İşlerine (DSİ) ait tahliye kanalı çevresinde gezen Müslüm Yıldırım, bir tilkinin toprak altında kaldığını ve sadece baş kısmının dışarıda olduğunu fark etti.
Bunun üzerine köylülerden yardım isteyen Yıldırım ve çevredekiler tilkiyi kurtarmak için seferber oldu.
Kürek ve mala ile tilkiye zarar verilmeden kaldırılan toprak altından çıkarılan hayvan doğal alanına salıverildi.