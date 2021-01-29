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Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Son dakika haberi... 'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı. Tilki kurtarılarak doğaya salındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çukurdoruç Mahallesinde yaşandı.

Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Devlet Su İşlerine (DSİ) ait tahliye kanalı çevresinde gezen Müslüm Yıldırım, bir tilkinin toprak altında kaldığını ve sadece baş kısmının dışarıda olduğunu fark etti.

Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Bunun üzerine köylülerden yardım isteyen Yıldırım ve çevredekiler tilkiyi kurtarmak için seferber oldu.

Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

Kürek ve mala ile tilkiye zarar verilmeden kaldırılan toprak altından çıkarılan hayvan doğal alanına salıverildi.

Son dakika: Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu! Köylüler seferber oldu

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