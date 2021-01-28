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Son dakika: Samsun'da sanayi sitesinde yangın

İHA
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Giriş: 28.01.2021 08:36
Güncelleme:28.01.2021 08:40
Son dakika haberi... Samsun’da 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 4 iş yeri ile 2 otomobil yandı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı.


Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Sanayi sitesinde yangın
Sanayi sitesinde yangın
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