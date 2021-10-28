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Son dakika: Samsun’a şehit ateşi düştü

İHA
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Giriş: 28.10.2021 19:20
Son dakika haberi... Kuzey Irak’ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın (29), şehadet haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy'deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari'de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı'na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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