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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tatilcilere flaş uyarı!

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Giriş: 02.08.2020 13:42
Güncelleme:02.08.2020 13:42
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

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